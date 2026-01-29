Barra de la U amenaza con boicot al torneo nacional: “No vamos a seguir aguantando” - Chilevisión

Los de Abajo, barra brava de Universidad de Chile, amenazó este jueves con suspender todo el torneo nacional a solamente un día de su inicio.

A través de un comunicado, la agrupación criticó los precios de las entradas y la sanción a más de 3.000 hinchas, apuntando contra Azul Azul y la ANFP.

En ese escenario, adelantaron que el encuentro contra Audax Italiano, programado para este viernes 31 de enero "no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los de Abajo amenazan con suspender toda la Liga de Primera

Posteriormente, la adelantó que puede paralizar la Liga de Primera. "Vamos a suspender si es necesario no solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del futbol chileno ya que todos los clubes viven la misma situacion", señalaron.

"La ANFP es una mafia y los clubes mas grandes son complices. No vamos a seguir aguantando tantas injusticias con el pueblo azul. En la primera fecha del campeonato en el cajon de galeria sur no se colgara ningún lienzo de ningún tipo", agregaron.

Por si fuera poco, Los de Abajo pidieron no estar al sector sur y remarcaron: "Quienes no cumplan con esta medida lo veremos inmediatamente en contra de los ideales de la hinchada".

"Tenemos al mando de nuestro club personas condenadas por casos de corrupción y colusiones en el futbol chileno, usan los palcos del Estadio Nacional sin ningún tipo de derecho de admisión, vamos a explotar Marquesina y todos los sectores del estadio, entramos todos o no entra nadie", añadieron.

La agrupación exigió "un trato digno para la hinchada que llena todos los estadios del país. Movemos el fútbol chileno por eso también lo podemos parar y no habrá quien nos detenga".

Mira el comunicado acá