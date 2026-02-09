“Innecesario”: La ola de comentarios que generó publicación de Colo Colo al estilo Super Bowl - Chilevisión

Colo Colo se pudo en modo Super Bowl y publicó una llamativa imagen en sus redes sociales, aprovechando la gran final de la NFL realizada este domingo.

Tras el revitalizador triunfo ante Everton por la Liga de Primera, Los Albos publicaron en su Instagram una foto de Arturo Vidal tomando un balón de fútbol americano, tal como si fuera un mariscal de campo.

Con camiseta y casco incluido, el King aparece con su tradicional número 23 en un deporte totalmente diferente al que se dedica.

Hinchas de Colo Colo cuestionan posteo al estilo Super Bowl

El posteo generó una de comentarios de parte de los hinchas, donde muchos cuestionaron la idea y pidieron "borrarla" de manera inmediata.

"Nos hacen bullying", eliminen esto" o "innecesario" fueron solamente algunos de los comentarios de parte de los aficionados.

En tanto, otros se lo tomaron con más humor y bromearon con una frase de Bad Bunny, lanzando el comentario: "Debí traer más refuerzos".

