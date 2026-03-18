Quién es Fernando Gago, el argentino que lideraría la carrera para ser DT de la U - Chilevisión

Universidad de Chile vive horas determinantes para elegir a su nuevo entrenador, carrera que sería liderada por Fernando Gago.

Azul Azul dio un paso clave este jueves al aprobar que se avance en la negociación con el argentino, quien se encuentra tras libre tras dejar el Necaxa de México hace algunos meses.

Por ahora, el primer equipo del cuadro laico es comandado por forma interina por Jhon Valladares, estratega del fútbol joven que tomó el mado luego de la salida de Francisco Meneghini.

Fernando Gago, quién es el DT que asomaría en la U

El apodado "Pintita" nació en Buenos Aires y se hizo conocido en su etapa de futbolista, debutando en 2005 en Boca Juniors.

El ex mediocampista tuvo una importante carrera, pasando por el Real Madrid, Roma, Valencia de España y Vélez Sarsfield, retirándose el 2020.

Meses después de colgar los botines, Gago llegó al banco de Aldosivi y en poco tiempo asumió en Racing, donde ganó dos títulos en la temporada 2022.

Posteriormente, el trasandino dirigió a Chivas de Guadalajara, Boca y el mencionado Necaxa, del que se fue en noviembre del año pasado.

Su etapa en el Xeneize fue sin duda la que más ruido hizo, saliendo por la puerta de atrás por la eliminación de la Copa Libertadores (a manos de Alianza Lima en la fase previa) y por perder el Superclásico contra River el abril del 2025.

El estilo de juego de Pintita suele basarse en la posesión y en la presión, apostando generalmente por futbolistas de mucha técnica.