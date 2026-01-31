 Deportes Limache vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión
Deportes Limache vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Colo Colo hace su estreno en la Liga de Primera contra Deportes Limache, rival que se le provocó varios dolores de cabeza el año pasado.

Sábado 31 de enero de 2026 | 09:01

Colo Colo disputa este sábado su primer partido oficial de la temporada, chocando ante Deportes Limache por la primera fecha de la Liga de Primera.

Los Albos visitan a un rival que le provocó varios dolores de cabeza el año pasado, apostando a arrancar con el pie derecho el torneo nacional.

De cara a este encuentro, el entrenador Fernando Ortiz apuesta por algunos de los refuerzos que llegaron al Cacique esta campaña como Matías Fernández, Joaquín Sosa y Maximiliano Romero.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Deportes Limache vs Colo Colo?

El partido de Deportes Limache ante Colo Colo será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el duelo por la fecha 1° de la Liga de Primera será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Deportes Limache y Colo Colo por la Liga de Primera

El compromiso del Tomatero contra el Popular inicia a las 12:00 horas de Chile de este sábado 31 de enero.

El estadio que recibe el duelo es el Elías Figueroa de Valparaíso, mientras que el árbitro designado fue Cristián Garay.

