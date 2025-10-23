La divertida anécdota de futbolista chileno con Claudio Borghi: “Lo único que me ofreció fue un pisco” - Chilevisión

Kevin Harbottle, futbolista que actualmente milita en Deportes Santa Cruz de la Primera B, se refirió a su breve paso por Argentinos Juniors, donde topó con Claudio Borghi.

El volante ofensivo estuvo en el Bicho en el 2008, aunque no alcanzó a debutar de manera oficial y terminó retornando a nuestro país.

"Me fui a Argentinos Juniors a los 18 años, me fui desde Antofagasta a allá. Tenía un contrato por cuatro o cinco años. Estuve 6 meses nomás porque me quise devolver, yo quería jugar", comentó en diálogo con En Cancha.

El zurdo afirmó que "no se me estaba dando, igual en una mentalidad de que quería jugar, independiente de mi edad. Quizás hubiera sido más paciente y me hubiese quedado un tiempo más en Argentinos".

Kevin Harbottle recordó curiosa historia con Claudio Borghi

Antes de volver al territorio nacional, Harbottle coincidió brevemente con Borghi, con quien vivió un curioso momento. "Llegó el Bichi, pero yo tenía tomada mi decisión de volver a Chile", sostuvo.

Consultado sobre si el ex DT de La Roja le dio un consejo, el mediocampista de 35 años indicó: "No, lo único que me ofreció el Bichi fue un pisco, jaja. Fue lo único que me ofreció. Estuve nada, con suerte una semana con él".

Tras salir del conjunto de La Paternal y recalar en O'Higgins, el futbolista ha tenido una extensa carrera que incluyó pasos por Unión Española, Universidad Católica, San Marcos de Arica, Temuco, Fernández Vial, Cobreloa y clubes de México y Estados Unidos.