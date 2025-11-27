Quién es Lucas Romero, el volante paraguayo que estaría en la órbita de la U - Chilevisión

En plena recta final de la temporada, Universidad de Chile estaría moviéndose de cara a la nueva campaña y ya tendría en carpeta a su primer refuerzo.

Se trata de Lucas Romero, volante paraguayo que juega en Deportivo Recoleta de su país y que estaría en la mira de Los Azules.

De hecho, Regis Marques, representante del futbolista, afirmó a un medio local que hay "una propuesta oficial de un equipo importante de Chile", aunque anticipó que también hay sondeos desde Brasil.

Lucas Romero, quién es el jugador que suena en la U

Nacido en Agosto del 2002, Romero inició su carrera en Libertad, aunque debutó como profesional en Tacuary en el 2023 en una derrota ante Estudiantes de La Plata por Copa Sudamericana.

Posteriormente, fue transferido el 2024 a Recoleta en el que se transformó en titular indiscutido y pieza clave, lo que lo llevó a ser considerado por Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay.

Si bien fue nominado a algunos partidos de Eliminatorias, su debut en La Albirroja fue el 18 de noviembre pasado al ingresar en el cierre de la victoria 2-1 ante México en un amistoso.

El joven de 23 años es mediocampista de contención y mide 1,89 metros, altura que ha llevado a algunos entrenadores a colocarlo de defensor central.

Esta temporada ha jugado un total de 34 partidos en los que convirtió un gol, soñando con ser llamado por Gustavo Alfaro al Mundial 2026.