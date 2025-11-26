La U confirma fallecimiento de Jaime Barrera, recordado ex delantero del club - Chilevisión

Este miércoles 26 de noviembre se dio a conocer la muerte de Jaime Barrera, recordado ex jugador de Universidad de Chile.

El otrora delantero falleció a los 76 años producto de un deterioro en su salud, lo que llevó a estar internado en una clínica en Santiago.

El lamento de la U por fallecimiento de Jaime Barrera

La noticia fue confirmada por el propio cuadro laico en sus redes sociales, despidiendo a uno de los grandes atacantes que tuvo el club el siglo pasado.

"Lamentamos profundamente la partida de Jaime Barrera, ex delantero y jugador del Romántico Viajero, que sumó 143 partidos y 48 goles con nuestra camiseta", señalaron.

"A su familia, amigos y cercanos enviamos nuestras más sinceras condolencias. Hasta siempre, 'Chuncho'", agregaron.

Barrera vistió los colores del Romántico Viajero durante los periodos de 1970-1973 y 1976-1978. Además, pasó por Deportes La Serena.

En su primer ciclo, el otrora ariete formó parte del plantel que terminó segundo en el Campeonato Nacional de 1971, torneo que fue ganado por Unión San Felipe.

