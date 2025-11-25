“Hermosa mañana”: David Pizarro volvió a colocarse camiseta de la U para jugar con los históricos - Chilevisión

David Pizarro sorprendió al volver a colocarse la camiseta de Universidad de Chile, uno de los clubes con los que más se identificó en su carrera.

Lejos de convertirse en refuerzo o volver a la actividad, el Fantasista aprovechó su estadía en el país para disfrutar de un particular encuentro.

El ex mediocampista se unió a los históricos de Los Azules, quienes juegan regularmente y que ahora sumaron una importante "contratación".

David Pizarro se unió a los históricos de la U

El oriundo de Valparaíso volvió a vestirse de corto para formar parte de este plantel, aportando su magia en la victoria 18-2 que consiguieron este lunes.

"La magia esta de regreso. El Fantasista, David Pizarro, se pone nuevamente la gloriosa camiseta para volver a jugar junto a los históricos de la U", señaló la cuenta oficial del equipo de antiguos estandartes del cuadro laico.

El último fin de semana, el ex jugador del Inter de Milán y Roma derrochó su talento en "Rojo Histórico", luciéndose con un golazo para el conjunto de Sidney 2000.

En su etapa de profesional, el campeón de la Copa América tuvo dos ciclos en la U, retirándose precisamente en el Romántico Viajero el 2018.