¡Por la mínima! Universidad de Chile consigue agónico triunfo ante O'Higgins y se acerca a la UC - Chilevisión

Universidad de Chile sumó un importante triunfo tras derrotar a O'Higgins por la cuenta mínima en un agónico encuentro disputado en El Teniente de Rancagua.

Un partido intenso en el que ambos equipos se fabricaron reiteradas ocasiones de gol, pero en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez lograron ser más efectivos durante los primeros minutos de juego y quedarse con los tres puntos.

Con esta victoria, el Romántico Viajero alcanza el tercer lugar en la tabla de posiciones con 51 pts, desplazando al Capo de Provincia a la cuarta posición con 50 unidades.

De igual manera, tras el resultado, ambos equipos permanecen en la lucha directa por el cupo que los lleve a la Copa Libertadores 2026.

Universidad de Chile vence a O'Higgins y se acerca a la Copa Libertadores 2026

A estadio lleno, azules y celestes protagonizaron un reñido encuentro en búsqueda del triunfo que les permitiera mantenerse entre los tres primeros de la tabla.

La apertura de la cuenta para la U llegó al minuto 23’ del primer tiempo en los pies de Maximiliano Guerrero.

Ya en el segundo tiempo, la expulsión de Matías Sepúlveda al minuto 60' dejó con diez a la U e inclinó el trámite del encuentro a favor de un O'Higgins que tomó más protagonismo y se generó numerosas oportunidades en busca del empate.

Aun así, los azules lograron sostener el resultado y quedarse con los tres puntos que les permiten mantenerse en la búsqueda del Chile 2.






