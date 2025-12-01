Remezón en la U: Gustavo Álvarez confirma su salida del club por “profundo desgaste” - Chilevisión

Gustavo Álvarez acabó con todas las especulaciones y confirmó su salida de Universidad de Chile, la que se dará una vez culminada la Liga de Primera.

En conferencia de prensa, el entrenador anunció que no continuará en Los Azules al comentar que siente un "profundo desgaste".

"Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón (...) Creo que lo mejor para el año que viene es que Universidad de Chile cambie el entrenador", señaló el adiestrador argentino.

"Lo más saludable para todos es un cambio. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas (les digo): Yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia", agregó.

La aclaración de Gustavo Álvarez: "No estoy renunciando"

Teniendo en cuenta que tiene contrato vigente, Álvarez afirmó que "Yo no estoy renunciando. Tengo que separar y no caer en el oportunismo".

"Mi continuidad en el club no la puedo condicionar a si tengo una oferta de trabajo o no. Yo estoy diciendo que hay un desgaste, donde no pude convencer a una dirigencia, que respeto sus objetivo y planificaciones", añadió.

En ese escenario, el argentino insistió en que "a mi criterio no coinciden con lo que veo que el club necesita. A partir de ahí, digo que lo mejor es traer un entrenador que se alinie con esos objetivos o que los pueda convencer, cosa que yo no puedo".