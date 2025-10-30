 La sorpresiva respuesta de Gustavo Álvarez al hablar de su continuidad en la U: “En este club...” - Chilevisión
La sorpresiva respuesta de Gustavo Álvarez al hablar de su continuidad en la U: “En este club...”

Tras la caída ante Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, Gustavo Álvarez entregó una potente reflexión sobre su permanencia en la U.

Jueves 30 de octubre de 2025 | 21:42

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, volvió a hablar de su permanencia en Los Azules tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

El estratega fue consultado sobre si se mantendrá en el cuadro laico, equipo que este jueves cayó 1-0 ante Lanús en la semifinal de vuelta del torneo.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre su continuidad en la U?

En la conferencia de prensa posterior al duelo, el argentino fue tajante: "Si fuera por el hincha, yo me quedo a vivir en este club".

Sin embargo, recalcó que ese elemento "no es lo único que puedo analizar, lamentablemente. "Yo mantengo mi palabra de terminar este año, respirar profundo y sacar conclusiones".

Esta reflexión se dio a pocas semanas de que se especulara con un supuesto interés de la Selección Peruana, quienes lo tendrían en la mira para iniciar el nuevo proceso.

Sin embargo, el trasandino recalcó que su mente está puesta en cerrar la temporada con el Romántico Viajero.

