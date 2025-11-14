Quizás en otra ocasión: El motivo por el que Fernando Zampedri no será vocal de mesa - Chilevisión

A solamente meses de haberse nacionalizado chileno, Fernando Zampedri fue designado como vocal de mesa para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este 16 de noviembre.

El Toro había sido convocado para cumplir con el deber cívico en el Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes, lugar en el que está inscrito para votar.

Sin embargo, el futbolista de Universidad Católica finalmente no ejerecerá este rol, situación que fue ratificada en la nómina definitiva del Servel.

La razón por la que Fernando Zampedri no será vocal de mesa

De acuerdo a La Tercera, el goleador del fútbol chileno se excusó debido a que viajará a Argentina el fin de semana de los comicios.

El citado medio apuntó que esta situación estaba programada "con mucha anticipación", teniendo en cuenta que no hay competencia oficial.

Con esto, Zampedri no podrá ejercer su sufragio debido a que estará a más de 300 kilómetros de su local de votación, evitando pagar una multa que va entre 2 y 8 UTM (hasta casi $556 mil).

Tras recibir la carta de nacionalización, el oriundo de Chajarí cumplió uno de sus objetivos y jugó 2 partidos por La Roja en marzo, siendo nominado por Ricardo Gareca.