Colo Colo vs U. de Chile: Cuándo y a qué hora se juega la final de la Liga Femenina - Chilevisión

La Liga Femenina 2025 culminará con una final épica, la que volverán a animar Colo Colo y Universidad de Chile.

Albas y Azules repetirán la definición del año pasado, instancia que favoreció al Cacique al imponerse 2-1 ante el clásico rival y conquistar su título 16.

Ahora, el conjunto laico va por su revancha y apuesta a repetir el nivel mostrado frente a Unión Española, rival al que derrotó en las semifinales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y U. de Chile la final de la Liga Femenina?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para el sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas de nuestro país.

El recinto que recibirá el encuentro es el Estadio Bicentenario de La Florida, donde se espera un gran marco de público.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs U. de Chile?

La gran final de la Liga Femenina será transmitida en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.

Además, en la señal En Vivo de chilevisión.cl y la App MiCHV podrás ver esta tremenda definición gratis y de manera online.