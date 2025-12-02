U. de Chile vs Coquimbo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Universidad de Chile recibe este martes a Coquimbo Unido en un partido clave por la Liga de Primera, buscando seguir con vida en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Los Azules están obligados a ganar para no perderle pisada a Universidad Católica y O'Higgins, llegando a este duelo horas después del anuncio de Gustavo Álvarez de que no continuará el 2026.

Por el otro lado, los actuales campeones del fútbol chileno buscarán romper el récord mayor cantidad de victorias consecutivas, registro que pretenece justamente al Ballet Azul.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Coquimbo?

El partido de Universidad de Chile ante Coquimbo, válido por la fecha 29° de la Liga de Primera, será transmitido por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este crucial encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y Coquimbo por la Liga de Primera

El compromiso del Romántico Viajero contra Los Piratas inicia a las 18:00 horas de Chile de este martes 2 de diciembre.

El estadio en esta ocasión es el Santa Laura, mientras que el árbitro asignado fue Diego Flores.