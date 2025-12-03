Colo Colo mira atento: Peñarol tomaría radical decisión con Brayan Cortés de cara al 2026 - Chilevisión

Brayan Cortés podría finalizar su ciclo en Peñarol. El arquero termina su préstamo y deberá volver a Colo Colo el próximo año.

Si bien en el Manya manifestaron el deseo de que el arquero siga en el club, la situación habría cambiado de manera radical en los últimos días.

De hecho, el guardameta chileno es uno de los seis futbolistas que no continuaría de cara a la temporada 2026, situación que fue ratificada por un dirigente

¿Brayan Cortés se va de Peñarol?

El iquiqueño integra la lista de los jugadores que se irán del Carbonero, situación que en este caso se da por la finalización del préstamo.

Al portero de 30 años se suman Héctor "Tito" Villalba, Pedro Milans, Mathías de Rittis y los ex seleccionados uruguayos Damián Suárez y Gastón Silva.

De hecho, el secretario general del club, Rodolfo Catino, afirmó: "99% que no sigue". Con esto, el ex seleccionado nacional tendría que presentarse en el Cacique en la siguiente temporada.

En medio de esta situación, la pareja de Cortés, Vanessa Montes, subió un mensaje a sus redes sociales que puede ser tomado como olor a despedida.

"Doy gracias a la vida y al universo por permitirnos seguir creciendo y aprendiendo en cada experiencia. Feliz vamos a nuestro hogar y tener unas renovadoras vacaciones, con el corazón lleno de la más linda energía que nos entregó del minuto uno Uruguay", fue parte de lo que escribió.

Peñarol viene de caer en la final del Campeonato Uruguayo 2025 a manos de Nacional, donde el meta nacional fue titular en los duelos de ida y vuelta.