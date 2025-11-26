Peñarol desvincula a futbolista condenado por abuso sexual: Víctima es jugadora de hockey - Chilevisión

Diego García, futbolista de Peñarol, fue condenado este martes a 6 años y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual en Argentina.

La Fiscalía pudo acreditar ante el Tribunal Criminal V de La Plata la denuncia presentada por una mujer, quien acusó al uruguayo en hechos que se dieron el 2021 mientras se desempeñaba en Estudiantes de La Plata.

La víctima es una jugadora de hockey del propio elenco Pincharrata, presentando acciones judiciales luego de una fiesta en la que ambos participaron en febrero de ese año.

Con esto, el volante de 28 años cumplirá arresto domiciliario en un domicilio de La Plata y usará tobillera electrónica, aunque su defensa ya anunció la apelación.

Peñarol desvincula a Diego García tras condena

Tras el fallo, Peñarol anunció formalmente la decisión de dar por terminado en vínculo que tenía con García.

A través de sus redes sociales, el Carbonero expresó: "En virtud del reciente fallo judicial del Tribunal Oral de Primera Instancia de la ciudad de La Plata (Argentina) en lo concerniente al futbolista Diego García, Peñarol expresa que, tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional".

El mediocampista era una de las piezas importantes del entrenador Diego Aguirre. De hecho, fue titular el pasado domingo en el empate 2-2 ante Nacional por la final ida del campeonato uruguayo.