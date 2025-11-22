 Rojo Histórico: Dónde ver EN VIVO, ONLINE Y GRATIS el duelo de leyendas - Chilevisión
Rojo Histórico: Dónde ver EN VIVO, ONLINE Y GRATIS el duelo de leyendas

Míticos y recordados exjugadores de La Roja animarán un importante duelo de leyendas. De lado a lado, estarán jugadores del plantel que logró el bronce en Sídney 2000 e integrantes de la Generación Dorada.

Sábado 22 de noviembre de 2025 | 10:40

Hoy sábado 22 de noviembre se llevará a cabo el esperado Rojo Histórico, la cita que conmemora los 25 años de la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Sídney 2000.

En el choque dirán presente algunos jugadores de La Roja que formaron parte de aquel plantel que se colgó el metal en la recordada definición ante Estados Unidos.

Comandadas por Iván Zamorano, en el duelo dirán presente varias de las figuras de ese grupo, como Nelson Tapia, Rafael Olarra, Rodrigo Tello, David Pizarro y Reinaldo Navia, entre otros.

Al frente, el rival serán algunos integrantes de la mítica Generación Dorada que consagró a Chile con dos Copas América.

Entre ellos, aparecen los nombres de Matías Fernández, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y Mauricio Pinilla, por nombrar algunos.

La fiesta la completarán otros recordados exfutbolistas del balompié nacional, como Jaime "Pajarito" Valdés, Esteban Paredes, Marcos González, Rodrigo "Kalule" Meléndez y Carlos Carmona.

Rojo Histórico: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y Gratis

Rojo Histórico está fijado para hoy, sábado 22 de noviembre, a partir de las 20:00 horas (de Chile), en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El compromiso lo podrás seguir por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la app MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Perú GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este nuevo amistoso, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.
