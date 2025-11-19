 De Iván Zamorano a varios campeones de América: Las grandes figuras que estarán en Rojo Histórico - Chilevisión
De Iván Zamorano a varios campeones de América: Las grandes figuras que estarán en Rojo Histórico

Ex jugadores de La Roja animarán un tremendo duelo de leyendas, donde se conmemorarán los 25 años del bronce logrado en los Juegos Olímpicos Sidney 2000.

Miércoles 19 de noviembre de 2025 | 11:18

Cada vez falta menos para Rojo Histórico, el partido que conmemorará a lo grande los 25 años del bronce conseguido en los Juegos Olímpicos Sidney 2000.

Grandes leyendas del fútbol nacional se juntarán para un duelo memorable, el que tendrá al plantel que se subió al podio enfrentando a parte de la Generación Dorada.

El evento se desarrollará en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde se espera una importante cantidad de hinchas.

Los cracks que dirán presente en Rojo Histórico

Por el lado de los que obtuvieron la medalla en Australia estará Iván Zamorano, goleador del combinado nacional en aquella instancia con cinco tantos.

Bam Bam será acompañado entre otros por Nelson Tapia, Rafael Olarra, Rodrigo Tello, David Pizarro y su compañero de ataque en el certamen, Reinaldo Navia.

Por el otro lado dirán presente varios ganadores de la Copa América con La Roja, incluyendo a Jean Beausejour, José Pedro Fuenzalida, Gonzalo Jara, Matías Fernández y Mauricio Pinilla.

Además, la fiesta contará con recordados ex futbolistas como Jaime "Pajarito" Valdés, Esteban Paredes, Marcos González, Rodrigo "Kalule" Meléndez y Carlos Carmona.

Rojo Histórico: Cuándo es y dónde ver el gran evento

Rojo Histórico está fijado para el sábado 22 de noviembre, comenzando a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El gran compromiso lo podrás ver por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

