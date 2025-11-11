Duelo de leyendas: Chilevisión transmitirá “Rojo Histórico”, partido conmemorativo de Sidney 2000 - Chilevisión

Es oficial. Chilevisión transmitirá en vivo "Rojo Histórico", partido que es conmemorativo por el bronce logrado en el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos Sidney 2000.

El balompié chileno se vestirá de gala para celebrar a lo grande los 25 años de este hito, donde La Roja se subió al podio tras vencer a Estados Unidos en una emotiva jornada.

El encuentro tendrá a figuras de aquel plantel como Iván Zamorano, Pedro Reyes, David Pizarro, Nelson Tapia, Rafael Olarra y varios más.

Por la otra vereda estarán estrellas del combinado nacional, entre los que habrá campeones de la Copa América de la talla de Matías Fernández, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y Mauricio Pinilla.

¿Cuándo será el partido "Rojo Histórico"?

Rojo Histórico está fijado para el próximo sábado 22 de noviembre, comenzando a las 20:00 horas de Chile.

El escenario será el Estadio Bicentenario de La Florida y las entradas se pueden adquirir a través de Punto Ticket.

¿Dónde ver el partido "Rojo Histórico"?

El esperado compromiso será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura.

Además, el cotejo entre estrellas del fútbol chileno lo podrás ver gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.