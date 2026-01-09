¿Un viejo amor? El inesperado club que podría fichar a Mauricio Isla tras dejar Colo Colo - Chilevisión

Mauricio Isla es uno de los nombres potentes que no continuará en Colo Colo este 2026. Finalizado su contrato, el Cacique anunció que no habrá renovación.

Tras tomarse unos días de vacaciones, el Huaso aparentemente comenzó la búsqueda de un equipo de cara a la nueva temporada.

En ese escenario que un viejo conocido apareció en el horizonte del lateral chileno. Se trata nada menos que de Independiente.

Mauricio Isla habría sido ofrecido a Independiente

Según consignó TyC Sports, el lateral derecho habría sido ofrecido al Rojo de Avellaneda que está analizando la incorporación de un jugador en ese puesto.

La dirigencia busca un nombre de peso, donde el primer apuntado sería el argentino-suizo Lucas Blondel, quien actualmente no tiene continuidad en Boca.

El citado medio aclaró que el elenco trasandino no ha negociado con Isla, aunque las tratativas podrían comenzar en caso de que no se avance con Blondel.

El bicampeón de América se encuentra libre, jugando un total de 36 partidos el 2025 con el Cacique en los que marcó 2 goles.