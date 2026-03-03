Flamengo no perdona: Despidió a Filipe Luis a pesar de histórica goleada y clasificar a nueva final - Chilevisión

Remezón total en el Flamengo. A solamente dos meses de anunciar su renovación, el Mengao anunció este lunes por la noche el despido del entrenador Filipe Luis.

La sorpresiva noticia se dio a conocer horas después del histórico triunfo 8-0 sobre al Madureira por la semifinal de vuelta del Campeonato Carioca, accediendo a la final con un global de 11-0.

Una vez terminado el encuentro, conjunto de Río de Janeiro emitió un comunicado en el que señaló que su DT dejará de dirigir el equipo profesional.

"Flamengo agradece al ex jugador y entrenador Filipe Luis por todo lo logrado y compartido durante esta trayectoria. El club le desea éxito y mucha suerte en su carrera profesional", señalaron.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

DT de Flamengo es despedido tras caer en la Recopa Sudamericana

La situación que colmó la paciencia de la directiva fue la caída en la Recopa Sudamericana a manos de Lanús, quienes se impusieron 3-2 en el Estadio Maracaná la semana pasada.

A esto hay que sumar la derrota en la Supercopa de Brasil contra Corinthians, lo que llevó a la directiva a tomar una drástica decisión con el ex futbolista de 40 años.

En su ciclo con el Mengao, el otrora lateral izquierdo conquistó cinco títulos que incluyen el Brasileirao 2025 y la última Copa Libertadores.

Con esto, Erick Pulgar pierde a un estratega que lo elogió en reiteradas ocasiones, recalcando que el chileno era titular indiscutido y pieza clave en uno de los elencos más poderosos de Sudamérica.