Día clave en caso de Gustavo Gatica: Este martes se conocerá el veredicto contra Claudio Crespo - Chilevisión

13/01/2026 07:17

Día clave en caso de Gustavo Gatica: Este martes se conocerá el veredicto contra Claudio Crespo

El exfuncionario de Carabineros fue acusado de premios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas por lo ocurrido en medio de una manifestación en el contexto del estallido social en 2019.

Durante la jornada de este martes, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago entregará el veredicto en el juicio contra el exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, por las lesiones que dejaron sin visión a Gustavo Gatica.

El hecho se produjo el 8 de noviembre de 2019, en el contexto de manifestaciones en estallido social, en el sector entre Doctor Ramón Corvalán y Avenida Vicuña Mackenna, en cercanías de Plaza Baquedano. 

En medio de los incidentes con Carabineros, el psicólogo recibió un impacto con una bala de goma, tras lo que perdió la visión.

En el lugar, un grupo de manifestantes se encontraba realizando barricadas y lanzando objetos en contra de la policía uniformada.

Fiscalía pide 12 años de cárel

Tras 14 meses de juicio, la Fiscalía pide 12 de cárcel para Claudio Crespo por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

De acuerdo a la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público, Crespo habría hecho mal uso de su escopeta, apuntando al tercio superior del cuerpo, lo que no iba de acuerdo al protocolo establecido por la institución. 

El excarabinero y el grupo de funcionarios que estaban en el lugar decidieron hacer una maniobra con la que avanzaron hacia los protestantes para despejar la calle.

Fue en ese momento en que se produjo la agresión a Gustavo Gatica, quien se encontraba a sólo 20 metros del acusado y fue herido con dos perdigones en sus ojos. 

