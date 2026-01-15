 “QEPD octubrismo”: La polémica foto compartida por Claudio Crespo tras absolución por caso Gatica - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía indica que asesinato de Julia Chuñil es el tercero que se comete en su propia casa Encuentran a adulto mayor golpeado en su hogar: Es vecino de Julia Chuñil y declaró contra Javier Troncoso Fiscalía reconstruyó lo sucedido tras quiebre en el pacto de silencio: La cronología de la desaparición de Julia Chuñil Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...” Las cartas que se barajan para el próximo gabinete de J.A. Kast: La mayoría son Independientes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/01/2026 09:54

“QEPD octubrismo”: La polémica foto compartida por Claudio Crespo tras absolución por caso Gatica

La publicación del excomandante de Carabineros generó varias reacciones en el oficialismo. "Esto no es libertad de expresión, es degradación moral", apuntó el diputado Daniel Manouchehri.

Publicado por CHV Noticias

Claudio Crespo generó diversas reacciones desde el oficialismo tras publicar una polémica imagen de Gustavo Gatica en una lápida.

La publicación, compartida a través de sus historias de Instagram, muestra a Crespo posando frente a una tumba con la foto de Gatica y la frase "QEPD octubrismo".

El posteo del excomandante de Carabineros llega después del veredicto del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que decidió absolverlo del ataque que dejó sin visión al diputado electo.

Reacciones por polémico posteo de Claudio Crespo

Esta controversial imagen causó opiniones de parlamentarios, como el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien a través de X calificó la publicación como "una conducta brutal y deshumanizada".

"Él y quienes lo celebran exhiben algo todavía más grave: mentes enfermas, capaces de burlarse del sufrimiento humano. Esto no es libertad de expresión. Es degradación moral", apuntó Manouchehri  

"El caso no está cerrado, aún hay recursos pendientes. La justicia debiera tomar nota del nivel de crueldad que este sujeto exhibe", cerró el parlamentario.

Otro legislador que reaccionó fue el senador Daniel Núñez (PC), quien sostuvo que con este "meme" Crespo "revela su sadismo, el mismo que escuchamos desde su cámara GoPro amenazando sacar ojos o dejando que manifestantes se quemaran".

Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta en febrero 2026: Revisa el nuevo monto y a quiénes beneficia

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026