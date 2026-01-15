“QEPD octubrismo”: La polémica foto compartida por Claudio Crespo tras absolución por caso Gatica - Chilevisión

La publicación del excomandante de Carabineros generó varias reacciones en el oficialismo. "Esto no es libertad de expresión, es degradación moral", apuntó el diputado Daniel Manouchehri.

Claudio Crespo generó diversas reacciones desde el oficialismo tras publicar una polémica imagen de Gustavo Gatica en una lápida.

La publicación, compartida a través de sus historias de Instagram, muestra a Crespo posando frente a una tumba con la foto de Gatica y la frase "QEPD octubrismo".

El posteo del excomandante de Carabineros llega después del veredicto del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que decidió absolverlo del ataque que dejó sin visión al diputado electo.

Reacciones por polémico posteo de Claudio Crespo

Esta controversial imagen causó opiniones de parlamentarios, como el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien a través de X calificó la publicación como "una conducta brutal y deshumanizada".

"Él y quienes lo celebran exhiben algo todavía más grave: mentes enfermas, capaces de burlarse del sufrimiento humano. Esto no es libertad de expresión. Es degradación moral", apuntó Manouchehri

"El caso no está cerrado, aún hay recursos pendientes. La justicia debiera tomar nota del nivel de crueldad que este sujeto exhibe", cerró el parlamentario.

Otro legislador que reaccionó fue el senador Daniel Núñez (PC), quien sostuvo que con este "meme" Crespo "revela su sadismo, el mismo que escuchamos desde su cámara GoPro amenazando sacar ojos o dejando que manifestantes se quemaran".