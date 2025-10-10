 “Tienes que besar muchos sapos...”: Gala Caldirola se dejó ver por primera vez con su nueva pareja - Chilevisión
10/10/2025 08:34

Gala Caldirola se dejó ver por primera vez con su nueva pareja: “Tienes que besar muchos sapos...”

La modelo asistió a un evento de la ex Miss Universo Chile, Emilia Dides, en compañía de su nueva pareja. Allí habló sobre su relación y cómo se siente con ella.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este jueves Gala Caldirola sorprendió al llegar a un evento de moda junto a su novio, Cristóbal Sumar.

La modelo conversó con Las últimas Noticias y señaló que actualmente "estoy muy feliz y se me ve".

"Tienes que besar muchos sapos hasta encontrar tu príncipe"

En esa línea, Caldirola bromeó indicando que "definitivamente se me dan mejor los romances fuera de cámara que delante".

"Qué bueno que ningún romance funcionó en los realities... Tienes que besar muchos sapos hasta encontrar tu príncipe jajaja", agregó.

La también conductora de Porcel TV indicó que: "Creo que estoy en un muy buen momento y muy en el camino correcto".

En la misma línea, añadió que "estoy muy feliz, me siento muy acompañada, muy amada, muy satisfecha con el ámbito laboral, y en la maternidad y la pareja igual. Estoy en el equilibrio perfecto".

"No hay nada en ese minuto que me preocupe", finalizó la influencer.

