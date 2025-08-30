 Gala Caldirola confirma identidad de su nueva pareja: “Es la persona correcta” - Chilevisión
30/08/2025 11:38

Gala Caldirola confirma identidad de su nueva pareja: “Es la persona correcta”

Tras semanas compartiendo registros junto a un hombre sin mostrar su rostro, la modelo habló sobre su nueva relación y cómo se ha sentido en ella.

Publicado por CHV Noticias

Gala Caldirola rompió el silencio y habló sobre su nueva relación con Cristóbal Sumar, socio del restaurante "Arca Bar".

En conversaciones con Las Últimas Noticias, la modelo señaló: "Creo que las decisiones que uno toma en la vida amorosa, de pareja, de trabajo, todo viene ligado al momento en que uno está y claro, estoy en un momento súper estable, contenta y súper plena".

"Todo llega en el momento perfecto. La persona correcta llega cuando uno está en su centro", agregó.

Al momento de ser consultada si Cristóbal era la persona correcta, la chica reality aseguró: "Sí, es la persona correcta".

"Siempre creí que la historia de la media naranja era cierta, hoy me doy cuenta de que no: El amor no es encontrar tu media naranja, para mí es ser una naranja completa", continuó.

Caldirola finalizó asegurando que: "Siento que estoy feliz y creo que la gratitud es mutua, por su parte y por la mía".

