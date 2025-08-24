Cecilia Gutiérrez reveló quién sería el misterioso galán que le robó el corazón a Gala Caldirola - Chilevisión

La ex chica reality llevaba varias semanas compartiendo registros junto a un hombre sin mostrar su rostro, sin embargo, la periodista puso fin al misterio y reveló de quién se trataría.

Durante las últimas semanas, Gala Caldirola ha compartido en sus redes sociales una serie de registros en compañía de un misterioso hombre, quien se trataría de su nueva pareja.

Pese a que la ex chica reality había mantenido su identidad en privado, la periodista Cecilia Gutiérrez filtró el nombre y fotos de quien sería el hombre que conquistó a la española.

De esta forma, la panelista de Primer Plano puso fin al misterio, revelando que el nuevo amor de la influencer se trataría de un empresario del rubro gastronómico.

El misterioso galán de Gala

"Me preguntan mucho por el galán misterioso de Gala", partió diciendo la periodista en su canal de difusión, a lo que agregó que la pareja "hoy estaba junta en el César de Zapallar".

"Pues... ya sé quién es! Es un empresario gastronómico", continuó diciendo, tras lo que compartió una foto en la que se muestra quién sería la nueva pareja de la influencer.

De igual manera, detalló que su nombre es Cristóbal Sumar, quién además es propietario de un restaurante llamado Arca Bar.