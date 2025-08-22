“Me apena y me da rabia”: Gala Caldirola revela la gran diferencia que vive entre Chile y España - Chilevisión

Mediante una conversación con el ex Gran Hermano, Jorge Aldoney, Gala respondió a la pregunta de qué tiene España que no tenga Chile.

En una reciente entrevista, la influencer Gala Caldirola abordó una de las diferencias que tendría Chile con su país natal, España.

En un diálogo con Jorge Aldoney, exintegrante de Gran Hermano, la española apuntó a la seguridad pública como una de las principales diferencias.

"Me apena eso, me da rabia", comentó la ex chica reality en el podcast Porcel Tv.

Gala Caldirola revela diferencia entre Chile y España

En el registro de la conversación se muestra un diálogo en que Jorge Aldoney le consulta a Caldirola por las cosas que diferencias al país europeo de Chile.

Al respecto, Gala respondió: "Un poquito más de seguridad", generando un consenso en el panel.

"Últimamente está muy peligroso. Cuando yo llegué a Chile no pasaban tantas cosas", agregó.

¿Tú qué opinas, Jorge, qué se podría hacer?, preguntó Gala.

Al respecto, el ingeniero comercial responsabilizó a los partidos políticos y al parlamento por demorarse en realizar reformas que puedan disminuir las cifras de delitos en nuestro país.