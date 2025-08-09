Noche de Combos II: Oficializan los siete combates con Jorge Aldoney y Julianno Sosa como estelar - Chilevisión

Se confirmó que Jorge Aldoney y Julianno Sosa animarán la lucha estelar de los siete combates programados. El exGran Hermano se volverá a subir al ring, ya que en la edición pasada venció a Raimundo Cerda.

Este sábado, se oficializó la cartelera de Noche de Combos, evento que tendrá su segunda edición este 7 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

Se confirmó que Jorge Aldoney y Julianno Sosa animarán la lucha estelar de los siete combates programados. El exGran Hermano se volverá a subir al ring, ya que en la edición pasada venció a Raimundo Cerda.

En cambio, será la primera vez en el evento del cantante urbano, donde también habrá peleas de boxeadores profesionales.

Ahí, Juan Meza González chocará ante Ángel Ruiz en la categoría "súper mosca". Mientras que Daniel Uribe se medirá ante Angelo Arcoverde en la categoría "peso pluma".

Otro combate que destaca es el que animarán el influencer Pollo Castillo contra Rodrigo Gallina.

Cartelera completa de Noche de Combos II