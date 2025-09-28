 Vuelco total: Gala Caldirola reveló la verdad sobre audio “me saliste bastante tímida” de Isla - Chilevisión
28/09/2025 12:49

Vuelco total: Gala Caldirola reveló la verdad sobre audio “me saliste bastante tímida” de Isla

Al inicio de su relación con Mauricio Isla, se filtró un audio de WhatsApp donde él señala: "Me saliste bastante tímida, eh". Al respecto, Gala confesó que mintió y el mensaje de voz nunca fue destinado a ella.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, Gala Caldirola impactó en redes sociales tras revelar que mintió para proteger a Mauricio Isla, su exmarido, luego de que se divulgara el audio viral "me saliste bastante tímida, eh".

En 2016, poco después de que la pareja comenzara su relación, se filtraron unos audios donde se especuló que Mauricio había sido infiel a Gala; sin embargo, la modelo confirmó que los mensajes de voz iban dedicados a ella.

¿Qué dijo Gala Caldirola?

"Yo durante muchos años encubrí la verdad sobre estos audios", expresó Gala en el podcast PorcelTV y explicó: "Una mujer quiso filtrar estos audios al principio de mi relación con mi exmarido y yo por proteger mi relación asumí que esos audios eran para mí, pero esos audios nunca fueron para mí".

La confesión causó revuelo en el panel de conversación, por lo que Caldirola aclaró: "Esos audios fueron de antes de mi relación, pero esta persona trató de vender estos audios como para acusar a mi exmarido de infiel".

Al respecto, Gala hizo hincapié en que "yo corroboré y comprobé que estos audios no fueron durante la relación conmigo, sino de antes, y para proteger a mi exmarido y que no lo trataran de infiel yo decidí hacer que todo el mundo creyera que esos audios eran para mí".

Respecto de cómo fue guardar esta información durante tanto tiempo, la modelo explicó: "Igual todo el mundo sabe que yo de tímida no tengo nada, cada vez que iba a un estudio me los ponían y me daba una rabia porque tenía que escucharlo y yo sabía que nunca fueron para mí".

Finalmente, Gala concluyó: "Yo lo quise proteger y asumí que eran para mí", y su actuar sacó aplausos en el panel, quienes destacaron el gesto.

Revisa la publicación de Instagram:

