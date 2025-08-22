Las pistas que dio Gala Caldirola sobre su nuevo romance: “No es conocido” - Chilevisión

La modelo e influencer destapó detalles inéditos sobre su rumoreada nueva pareja.

A una semana desde que aumentaran explosivamente los rumores, Gala Caldirola dio inéditos detalles sobre lo que parece ser su nueva relación de pareja.

En diálogo con Jorge Aldoney en Porcel TV, la influencer española descartó tenerle "miedo al amor". En ese sentido, entregó una reflexión sobre la exposición de los romances.

"Creo que las relaciones hay que vivirlas para callado", dijo, añadiendo que "el come callado, como mejor".

Sus dichos no hicieron más que aumentar el misterio, por lo que cayeron las preguntas ineludibles sobre si está en pareja y, de ser así, quién es y cómo se conocieron.

Gala optó por zanjar la respuesta con un escueto: "No es conocido", pero eso no hizo más que aumentar las dudas.

El propio exjugador de Gran Hermano intentó conseguir más información: "¿Es mayor o menor que tú?", le preguntó, llevándose una tajante nueva contestación: "No voy a dar ni un dato".

Sin embargo, de lo que sí se refirió fue de los aprendizajes por sus relaciones anteriores.

"Me he dado cuenta que no podría tener una relación con un 'colágeno'. He quemado muchas etapas, a pesar de que igual tengo 32 años, y creo que igual en una relación es importante haber quemado etapas parecidas", puntualizó.

Sobre sus gustos en sus parejas, tomando sus experiencias pasadas, zanjó: "Después de un cag... tras otra, '¡Ya, amiga, date cuenta!'".

VER MÁS SOBRE GALA CALDIROLA

Gala Caldirola alimenta los rumores sobre su nueva relación

Recordemos que la semana pasada Gala Caldirola publicó un par de fotos en las que se veía compartiendo con un misterioso hombre.

Los registros la ubican haciendo trekking y dando un brindis en un jacuzzi con la persona en cuestión, aunque en ningún momento dio pistas o detalles, ni siquiera del rostro del sujeto.

"Si la vista es un ratito, ¡yo quiero vivirla así! Libre, plena, enfocada, en paz, en plenitud... A nuestra manera", escribió la modelo.