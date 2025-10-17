“¿Qué más puedo pedir?”: El romántico beso de Gala con su pareja para festejar emotivo momento - Chilevisión

Gala Caldirola celebró un nuevo cumpleaños el pasado 15 de octubre, compartiendo diversas fotos junto a familiares y cercanos.

La influencer española tuvo una emotiva semana al acudir al concierto de Guns N' Roses en Chile, para posteriormente tener una celebración más íntima con sus seres queridos.

En esta última instancia estuvo Cristóbal Sumar, su nueva pareja con el que se mostró dándose un romántico beso.

Gala Caldirola publico tierna foto con su pareja

En sus redes sociales, la modelo posteó varias imágenes en las que apareció en los brazos del empresario que le ha robado el corazón.

Caldirola señaló en la publicación: "Cuantos más años pasan, más me doy cuenta de que lo más importante en la vida no es lo que tienes, es a quien tienes".

"Estoy rodeada de personas que me nutren, me aman, me cuidan y me valoran. ¿Qué más puedo pedir como regalo de cumpleaños? Sólo que sean eternos a mi lado. Os amo", agregó.

La modelo no se quedó ahí y continuó: "Y a los que no tengo cerquita como a mi padre, a mi madre, mi hermano, cuñada y familia, sólo pedirle al universo que nos dé la posibilidad de volver a vernos prontito. Os extraño".