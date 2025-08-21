“Estado de precaución” por posible tsunami en la Antártica: A esta hora llegarían las olas según el SNAM - Chilevisión

Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a 259 kilómetros al noroeste de la Base Frei.

Un fuerte temblor se registró durante la noche de este jueves en la zona austral del país, concretamente en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 22:16 horas.

El propio organismo cifró en 7,6 grados la magnitud del sismo, registrado a 10 km de profundidad a 257 km al noroeste de la Base Frei.

“Estado de precaución” por posible tsunami en la Antártica: A qué hora llegarían las olas según el SNAM

De acuerdo al Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) de la Armada, esto se tradujo en un "estado de precaución", es decir, asociado "a un tsunami menor".

En un segundo boletín, SNAM informó las horas estimadas de arribo del potencial tsunami:

Base Prat: 23:06 (hora Chile continental) y 00:06 (hora Chile Antártica, UTC-3)

(hora Chile continental) y 00:06 (hora Chile Antártica, UTC-3) Base O'Higgins: 23:29 (hora Chile continental) y 00:29 (hora Chile Antártica, UTC-3)