Piden investigación disciplinaria: Colegio de Abogados emite comunicado por conducta de miembros en caso “Muñeca Bielorrusa” - Chilevisión

Este martes, el Colegio de Abogados de Chile y a través de su perfil en Linkedin, emitió una declaración pública por las conductas de un grupo de abogados.

En concreto se apunta a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y a un grupo de abogados, los cuales están involucrados en el mediático caso "Muñeca Bielorrusa".

Ahí la entidad catalogó estas actitudes de inéditas en las últimas décadas, y cuya gravedad daña la institucionalidad y la imagen que la sociedad tiene, tanto de los miembros del Poder Judicial, como de quienes ejercen la profesión de abogado.

"Estos hechos, que recién se comienzan a investigar en un proceso formalizado, deben ser investigados exhaustivamente de modo de no empañar el serio trabajoque estamos seguros desarrollan la mayoría de los integrantes de los diversos estamentos de la judicatura, de sus auxiliares y del Ministerio Público", señala un extracto del comunicado emitido por la entidad.



"El Presidente del Colegio de Abogados de Chile ha pedido que se inicie una investigación disciplinaria en contra de los dos abogados miembros de la orden que se encuentran involucrados en estos hechos: Mario Vargas y Yamil Najle. Lamentablemente los otros abogados que aparecen involucrados no están colegiadospor lo que este Colegio no puede ejercer sus facultades disciplinarias mientras elCongreso Nacional no apruebe la reforma constitucional que hemos promovido junto con otros colegios profesionales", agrega el documento.

Además, el comunicado señala que el Colegio de Abogados de Chile se encuentra evaluando una reforma al Reglamento Disciplinario.