VIDEO | La tierna llamada del presidente Boric a niño que lloró por término de su gobierno - Chilevisión

08/11/2025 09:14

VIDEO | La tierna llamada del presidente Boric a niño que lloró por término de su gobierno

El mandatario decidió ponerse en contacto e invitar a tomar once al menor llamado Santiago, esto luego de ver un video donde lloraba por el término de su gobierno.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante estos días se viralizó en TikTok un emotivo video en que un niño lloraba por el fin del gobierno del presidente Gabriel Boric y lo invitaba a tomar once. Tras el alcance del video, el mandatario decidió comunicarse con él para agradecerle el gesto y aceptar la invitación.

El primer video donde el menor sufre por el término del mandato de Gabriel Boric fue acompañado con la siguiente descripción:

“Mi hijo Santino al enterarse que el presidente Gabriel Boric Font ya terminará su mandato. Esto pasa cuando en tu casa siempre se habla de política”.

Luego de que el tierno registro alcanzara las 227 mil visualizaciones y más de 32 mil me gustas, el video llegó al propio presidente Boric, quien decidió sorprender a Santino con una llamada.

A través de este nuevo video también viralizado en TikTok, se puede ver el momento en que el menor conversa con el mandatario.

“Me llegó un video tuyo, en que me invitabas a tomar once. Así que te quiero retomar la oferta y yo invitarte a tomar once a La Moneda”, comienza contándole el presidente a Santino.

Inmediatamente, el menor reacciona emocionándose y exclamando: “¡No te pases, no te pases!”.

El mandatario explicó que la invitación era para compartir con todo el grupo familiar: “Para que nos conozcamos y te pueda contar lo que estamos haciendo”.

No obstante, Santino le respondió que este fin de semana ya tenía planes, pues visitará a su abuelita: “voy donde mi lela”, agregando que podrían reunirse el sábado siguiente.

“Me parece bien el otro sábado, ahí coordinamos bien la hora. Te mando un abrazo grande, que estés muy bien”, finalizó el presidente.

Mira los videos a continuación:

