Popular “monja” de TikTok rechaza acusaciones de estafa: “Jamás he lucrado con el hábito” - Chilevisión

10/10/2025 12:15

Popular “monja” de TikTok rechaza acusaciones de estafa: “Jamás he lucrado con el hábito”

La denominada Madre Teresa rompió el silencio en conversación con Contigo en la Mañana, donde abordó las críticas por su pasado. "Todos tenemos tejado de vidrio", aseguró.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Contigo en la Mañana de Chilevisión dio a conocer las acusaciones en contra de "Madre Teresa", usuaria que ha conseguido gran popularidad a través de TikTok.

Con miles de seguidores en esta red social, se ha ganado la confianza a través de sus mensajes positivos y sonrisa espontánea. Sin embargo, habría una parte desconocida en toda esta historia.

Hace 10 años, era un hombre que se hacía pasar por un cura en Copiapó, acumulando más de 40 acusaciones de supuestas estafas.

Supuesta monja de TikTok rompe el silencio

En diálogo con el matinal de Chilevisión, la supuesta religiosa reconoció que fue acusada de esa estafa en 2016, pero aseguró que "ahora soy monja, tengo mi arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile".

Respecto a su pasado en Copiapó, Teresa sostuvo que "es súper fácil agarrarse de algo que pasó hace 10 años atrás, pero no de lo que estoy haciendo actualmente".

"Lo que se hizo hace 10 años atrás, yo creo que todos tenemos tejado de vidrio", declaró la tiktoker, quien negó que estuviese repitiendo este tipo de acciones en la actualidad.

"Mis seguidores saben que el trabajo que hago es netamente por mis rosarios, porque tengo un tumor cerebral que me tengo que tratar. Jamás he lucrado con el hábito, ese fue el pasado", agregó.

A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal afirmó que "no tiene antecedentes" sobre la denominada Madre Teresa.

"Es lamentable que algunas personas puedan aprovecharse de la buena fe de otras, causando confusión y posibles perjuicios económicos", declaró la institución.

Revisa la nota completa acá:

