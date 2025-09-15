 “Me dijo que de ahí no iba a salir viva”: Ariela Medeiros relató su escape tras brutal agresión de su pareja - Chilevisión
15/09/2025 11:57

“Me dijo que de ahí no iba a salir viva”: Ariela Medeiros relató su escape tras brutal agresión de su pareja

La exMekano contó que tuvo que arrastrarse por debajo del portón de su parcela para poder salir rápidamente en busca de ayuda a las casas que estaban en el sector.

Publicado por CHV Noticias

Ariela Medeiros estuvo la noche del domingo en Primer Plano, donde dio detalles de la brutal agresión que sufrió por parte de quien era su pareja, Antonio Lennon Di Fonte.

La semana pasada la exMekano denunció haber sido víctima de una violenta agresión luego de que ella lo fuera a despertar luego de una noche de fiesta. 

“Me tiró al piso, me dijo que de ahí no iba a salir viva”, recordó en medio del panel.

Seguido de eso, el hombre le propinó golpes en la cara y el resto de su cuerpo en repetidas ocasiones. 

Incluso la joven sostuvo que su pareja intentó hacerle una especie de llave con sus piernas “para seguir golpeándome. La suerte fue que se agarró de mi chaqueta y yo logré sacármela para salir”.

“Todo el rato decía que me iba a matar”, añadió. 

Escapó gracias a una vecina

Según contó, tras lograr librarse de los golpes, intentó huir rápidamente del lugar en busca de ayuda a las parcelas cercanas. 

“Conseguí arrancar gracias a la vecina. Bajé la rampa que tenemos en nuestra parcela y no llevaba llaves. El portón siempre está con llave así que yo pasé por abajo, me arrastré y fui caminando a la casa de mi vecina”, recordó. 

Finalmente, con ayuda de la policía logró regresar a la vivienda pero el sujeto ya se había dado a la fuga. “Yo imploraba que llamaran a Carabineros. Llegaron 15 o 20 minutos después”, cerró. 

