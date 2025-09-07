 Francoise Perrot se reconcilió con su mamá tras conflicto familiar: “Una época muy fea de mi vida” - Chilevisión
07/09/2025 12:41

Francoise Perrot se reconcilió con su mamá tras conflicto familiar: “Una época muy fea de mi vida”

El distanciamiento ocurrió luego de que la ex Pelotón se internara en un centro de rehabilitación por sus problemas con el alcohol a finales del 2023.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Francoise Perrot anunció la reconciliación con su madre, Luz María Siredey, luego de que estuvieran distanciadas durante varios meses.

La ex Mekano habló con Las Últimas Noticias y señaló que cuando en junio, cuando se casó con Geraldo Rivera, "sentí una pena muy grande, porque mi familia no pudo estar, ni mis niñas, ni nadie. Pero igual ya se venía gestando un acercamiento con ellas".

Sin embargo, un mes después del matrimonio, Perrot aseguró que "se empezaron a dar las cosas naturalmente. Mi madre me empezó a contar más cosas de las niñas y para el Día del Niño fui a verlas".

"El amor es poderoso y el tiempo lo cura todo"

"Mis hijas siempre se han dado conmigo, pero como, obviamente, hubo una parte de la historia bien cruda y bien fea, creo que no hay otra respuesta que el amor es poderoso y el tiempo cura todo", agregó.

En esa línea, la ex Mekano señaló que: "Con mi mamá siempre fuimos muy partners y muy amigas. Entonces fue superdifícil estar distanciadas. También mi mamá entendió que no era todo como ella pensaba", haciendo referencia al complejo momento que vivió en 2023, cuando se internó en un centro de rehabilitación por sus problemas con el alcohol.

"Cuando estuve refugiada en el alcohol fue por una depresión, jamás fui alcohólica en realidad. Pasé una época muy fea de mi vida y la parché con alcohol. Y en el último tiempo mi madre se dio cuenta de que yo estaba bien y que mi marido no es un mal hombre", aseguró.

Desde la perspectiva de su madre, Luz María Siredey, la reconciliación se dio "muy de a poco y ella me demostró su sanación. No es fácil. Espero que esto sea para siempre y Francoise ha demostrado lo que siempre ha sido: Una gran mamá".

"Yo la amo como sea, pero tenía que estar primero con las niñas y me hice cargo de la más grande. Ese fue mi foco mientras ella sanaba", finalizó la madre de la ex chica reality. 

