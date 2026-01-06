 Feria de Postulación y Matricula de Junaeb HOY en Santiago y Concepción: Hasta qué hora puedes ir - Chilevisión
Feria de Postulación y Matricula de Junaeb HOY en Santiago y Concepción: Hasta qué hora puedes ir

El tradicional evento, dirigido a los nuevos estudiantes de educación Superior, se desarrolla este martes 6 de enero, en el Centro Cultural Estación Mapocho de Santiago y el Centro de Eventos SurActivo de Concepción.

Publicado por CHV Noticias

Esta semana se inauguró una nueva edición de la Feria de Postulación y Matricula de Educación Superior, instancia organizada por Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para orientar a los estudiantes en el marco de las postulaciones a universidades.

La apertura en Estación Mapocho estuvo encabezada por la directora nacional del organismo, Camila Rubio, quien llegó junto al director regional del servicio en la Región Metropolitana, Raúl Alvear Guerra, y el director del evento, Ricardo Carrasco.

“Estamos en esta feria para entregar toda la información sobre nuestros programas de becas, residencias y la TNE. En Junaeb trabajamos para facilitar el acceso a la información y a la postulación de distintos beneficios estudiantiles”, declaró Rubio.

Durante la actividad, la directora también recordó que sigue habilitado el Portal Unificado de Becas, la plataforma donde las y los estudiantes pueden encontrar todos los beneficios disponibles.  

Feria de Postulación y Matrícula: Fecha y horarios

El evento se desarrolla entre este 5 y 6 de enero y es replicado en el Centro de Eventos SurActivo de Concepción, donde Junaeb también estará presente con información sobre sus múltiples beneficios y un capturador fotográfico para la obtención de la TNE.

      • Lugar: Estación Mapocho, Santiago / Centro de Eventos SurActivo, Concepción
      • Fecha: Martes 6 de enero
      • Hora: Santiago, hasta las 20:00 horas / Concepción, hasta las 20:00 horas

“Hasta el 2 de enero hemos recibido más de 200 mil postulaciones de estudiantes que están postulando o realizando la renovación de sus becas. Es importante que realicen este trámite lo antes que puedan, ya que el portal estará habilitado hasta el 31 de enero”, dijeron desde Junaeb.

En tanto, el director de la feria, Ricardo Carrasco, señaló que “es super importante la presencia de Junaeb. La información que otorgan obviamente es de muy buen nivel y eso permite que la gente, que a veces viene bien desinformada, se vaya con una buena información”.

