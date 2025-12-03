 Inicia postulación a Becas y Residencias Junaeb: Revisa cómo participar del proceso 2026 - Chilevisión
03/12/2025 11:11

Inicia postulación a Becas y Residencias Junaeb: Revisa cómo participar del proceso 2026

Un portal dispuesto por la institución busca centralizar la información para acceder a becas, programas y otros beneficios. ¿Cuál es el plazo y cómo postular? A continuación el detalle.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas anunció el inicio de las postulaciones a las denominadas Becas Junaeb, destinadas a miles de estudiantes en el país que ingresarán a la Educación Superior en el proceso de Admisión 2026.

Para facilitar esto, el Portal Unificado de Becas y Residencias Junaeb 2026 reúne en un solo sitio todos los beneficios de mantención y residencias para estudiantes de educación básica, media y superior que superan los 98 mil millones de inversión pública.

Cómo postular a las becas y residencias Junaeb 2026

En un solo espacio, las y los estudiantes podrán acceder a becas como la Beca Indígena, Beca Aysén, Beca de Integración Territorial, Beca Magallanes, Beca Patagonia Aysén, Beca Polimetales y la Beca Práctica Técnico Profesional. Revisa cómo postular.

    • Para aquellos estudiantes que necesiten renovar o postular a las becas y residencias 2026, el primer paso es ingresar al sitio web de Junaeb.  
    • Una vez en la página, deberás ingresar su RUT y proporcionar una dirección de correo electrónico activa.
    • A ese correo les llegará una contraseña provisoria que les permitirá acceder al sistema.
    • Luego, deberán seguir los pasos indicados para actualizar su información personal hasta completar el proceso de postulación o renovación. 

Asimismo, la herramienta integra la postulación a los programas de residencias —Residencia Indígena, Insular, Hogares Insulares, Hogares Junaeb y Residencia Familiar Estudiantil— y la renovación de la Beca Presidente de la República.

¿Hasta cuándo postular a las Becas Junaeb? 

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, recordó que “el periodo de postulación y renovación para 2026 será desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026”.

Aunque existe un margen de dos meses, la autoridad insistió en la importancia de informarse y realizar el trámite con anticipación “para asegurar que nadie pierda su beneficio por falta de orientación o por no completar el proceso a tiempo”.

