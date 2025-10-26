"Si me pasa algo...": La advertencia de la hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo - Chilevisión

Cristal Aguilera aseguró que no ha recibido llamados del Gobierno, pero sí obtuvo ayuda por parte del municipio. Al respecto lanzó una dura advertencia en torno a su seguridad.

Este domingo, Cristal, hermana de Krishna Aguilera, se refirió al hallazgo del cuerpo de la joven de 19 años en el Cerro Chena y lanzó una dura advertencia tras cuestionar la falta de protección policial.

Al respecto, el fiscal Occidente, Marcos Pastén, confirmó que tanto ella como su familia cuentan con resguardo policial desde el pasado 10 de octubre.

¿Qué dijo Cristal Aguilera tras la muerte de su hermana?

Tras dirigirse al Servicio Médico Legal (SML) para realizar los trámites correspondientes, Cristal aseguró: "Del gobierno no me ha hablado nadie, solamente el alcalde que me ha dado la ayuda y que ahora igual me ayudó con la funeraria para mi hermana que se lo agradezco mucho".

En esa misma línea, advirtió: "Después de 21 días me pudo haber pasado cualquier cosa, si yo no me cuido como me cuido, ¿qué hubiera sido de mí? pero todos saben que si a mí me pasa algo, ya sabemos quiénes son los responsables".

La muerte de Krishna Aguilera se investiga como un secuestro con homicidio donde, hasta el momento, existen cinco personas detenidas que pasarán a control de detención y posterior formalización el próximo martes 28 de octubre.

Estas personas se suman a Juan Beltrán, el principal sospechoso, quien según indicó el fiscal Pastén, sería prontamente reformalizado para imputarle nuevos cargos.