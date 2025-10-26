 Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera? - Chilevisión
26/10/2025 14:03

Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

El hombre de 45 años fue detenido en su domicilio y fue su declaración, sumado a los antecedentes ya recabados por la PDI, los que permitieron identificar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de Krishna Aguilera.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo se encontró en el Cerro Chena el cuerpo sin vida de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que desapareció el pasado 4 de octubre en la comuna de San Bernardo.

Tras el hallazgo, la Fiscalía confirmó la detención de una sexta persona por su presunta participación en los hechos, quien pasó a control de detención durante la mañana.

¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

Al respecto, la detención se amplió hasta el próximo martes 28 para que el hombre sea formalizado junto con las otras 4 personas detenidas el pasado viernes, mientras que a Juan Beltrán, el principal sospechoso, será reformalizado. 

Esta sexta detención se produjo en el domicilio del hombre de 45 años. Según los antecdentes, se trata de un panadero pastelero de profesión que se dedicaba a vender sus productos puerta a puerta, pero que actualmente se encontrab sin trabajo.

Tras la audiencia, el fiscal Occidente, Marcos Pastén detalló que "veníamos trabajando el sector desde hace un rato, pero efectivamente su declaración y los antecedentes que nosotros le pudimos hacer presente que ya teníamos respecto a esta persona, otorgaron la declaración definitiva que nos dio el punto exacto de dónde se encontraba el cuerpo".

El fiscal hizo hincapié en que este fue un crimen planificado por Juan Beltrán y su círculo más cercano.

