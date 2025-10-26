Fiscalía confirma un sexto detenido por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera - Chilevisión

El cuerpo de la joven fue encontrado durante la mañana de este domingo en un camino interior del Cerro Chena que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango.

En horas de la mañana de este domingo se confirmó la detención de una sexta persona por la desaparición y homicidio de Krishna Aguilera, la joven de 19 años desaparecida en San Bernardo el pasado 4 de octubre.

Según información entregada por la Fiscalía Occidente, se trata de un hombre de 45 años que pasará a control de detención a las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Los detalles del sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera

Los detalles sobre el vínculo que mantiene esta persona con Juan Beltrán, el principal sospechoso del crimen, y el rol que habría tenido dentro del secuestro con homicidio, serán entregados durante la audiencia.

La detención se produjo horas después de que se encontrara el cuerpo de la joven enterrado en el Cerro Chena, en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde una triangulación telefónica ubicó a Juan Beltrán horas después de la desaparición.

Al respecto, los antecedentes indican que uno de los detenidos el pasado viernes fue quien entregó información que permitió encontrar el cuerpo de Krishna.

Entre los seis detenidos por este crimen se encuentra Juan Beltrán, su pareja, quien es menor de edad, la madre de ella y otras tres personas más; sin embargo, el fiscal Marcos Pastén señaló este sábado que todos están vinculados con Beltrán, ya sea por familiaridad, aspectos económicos, etcétera.