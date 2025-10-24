Mujer que trabajó con sospechoso de la desaparición de Krishna reveló modus operandi: “Nos pegaba” - Chilevisión

En conversación con Contigo en la Mañana, la mujer entregó detalles del comportamiento del único sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera, identificado como Juan Beltrán.

Contigo en la Mañana conversó en exclusiva con una mujer que trabajó con Juan Beltrán, imputado por la desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo.

La mujer de 35 años, que pidió ocultar su identidad, aseguró que conoció a Beltrán cuando ella tenía 13.

En esa época, según contó, el sujeto habría utilizado a menores de edad a punta de amenazas y manipulaciones para ejercer su poderío en la venta de drogas.

"Con el maltrato y el dinero consigue todo", señaló la exconocida del individuo. "Me juntaba en el grupo de ellos y él siempre molestaba a las menores de edad", agregó.

Caso Krishna: Habla mujer que trabajó con Juan Beltrán

La mujer aseguró que conoció de cerca a Juan Beltrán y que le consta su forma de operar en el sector.

"Él es callado, hace las cosas sin que nadie se dé cuenta. Cuando hablas con él, no te mira a la cara, sino que para el otro lado", desclasificó.

Asimismo, sostuvo que "siempre ha tenido un círculo grande de gente que les paga y mandaba niñas un poco mayores para poder nosotros maltratarnos".

"Él siempre a las niñas menores (les decía) 'te doy tres añitos más'. En una oportunidad con una amiga le echamos la aliña y le dijimos: 'Cómo se te ocurre, somos chicas' y nos mandó a pegar", relató.

