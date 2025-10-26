“Haré justicia por ti”: Hermana de Krishna Aguilera se pronuncia tras hallazgo del cuerpo - Chilevisión

El cuerpo de Krishna fue encontrado este domingo en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda y actualmente hay cinco detenidos por su desaparición.

Este domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que desapareció el pasado 4 de octubre en San Bernardo.

Al respecto, su hermana, Cristal, se refirió al hallazgo a través de sus redes sociales, donde dedicó un emotivo mensaje de despedida a su hermana, a quien buscó durante 22 días.

"Haré justicia por ti"

"Ahora sí, hermana. Ahora puedes descansar en paz. Tú sabes cuanto te amo, te lo demostré en vida. Descansa en paz que yo jamás dejaré a tu hija sola, nunca, te lo juro", escribió Cristal.

En esa misma línea, agregó: "Cuídanos desde arriba, ahora serás mi angelita más hermosa. Te amo, mi princesa, brilla como siempre lo has hecho, mi flaquita y tranquila, que yo aquí en la tierra haré justicia por ti".

El cuerpo de Krishna fue encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango durante la madrugada de este domingo y fue identificado a través de peritos dactilares, quienes permitieron confirmar su identidad.

Posteriormente, el cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se trabaja en las pericias correspondientes, mientras que la Policía de Investigaciones realiza diligencias en el sitio donde se produjo el hallazgo.

Hasta el momento hay cinco personas detenidas por la desaparición de Aguilera. Juan Beltrán, quien habría sido el último en verla con vida y otras cuatro personas relacionadas con él, entre ellas una menor de edad que es su pareja y la madre de ella.

