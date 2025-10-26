 “Todo lo que dije salió cierto”: Los descargos de la hermana de Krishna tras hallazgo del cuerpo - Chilevisión
26/10/2025 11:50

Cristal, la hermana de Krishna Aguilera, llegó hasta el Servicio Médico Legal (SML) durante esta mañana para realizar los trámites correspondientes respecto del cuerpo de la joven de 19 años que fue encontrado este domingo en el Cerro Chena, tras 22 días de búsqueda. Al respecto, Cristal aseguró: "Estoy más tranquila porque llegué a lo que quería, yo sabía que tenía que encontrarla (...) todo lo que dije salió cierto", y luego se sinceró respecto de la investigación, donde reveló: "Conforme no, porque pasaron muchos días, nunca voy a estar conforme". Cristal finalmente hizo hincapié en que entregó todos los antecedentes desde el día en que su hermana desapareció, apuntando hacia quienes están detenidos hoy.

