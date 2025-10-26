“Fue planificado”: Fiscal Pastén reveló nuevos antecedentes del crimen de Krishna Aguilera - Chilevisión

Este domingo se encontró el cuerpo de Krishna Aguilera, la joven de 19 años desaparecida hace 22 días en San Bernardo y tras el hallazgo se detuvo a una sexta persona por su presunta participación en el crimen.

Al respecto, se amplió la detención del hombre de 45 años para el próximo martes 28, donde será formalizado al igual que los otros 4 detenidos, quienes se sumarán a Juan Beltrán, sindicado como el princiopal responsable de este caso que es investigado como secuestro con homicidio.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Esto fue un crimen que venía siendo planificado hace un tiempo"

Al respecto, a la salida de la audiencia el fiscal Marcos Pastén señaló: "En la madrugada del día de hoy se pudo concurrir hasta Calera de Tango y en la ladera de un cerro se encontró el cuerpo sin vida de Krishna, en un sitio que estaba preparado precisamente para esos fines".

En esa misma línea, agregó: "Nuestra hipótesis es que esto es un secuestro con homicidio, que fue planificado previamente. Esto no fue una situación azarosa, no fue un crimen pasional, esto no fue circunstancial, ni un accidente. Esto fue un crimen que venía siendo planificado hace un tiempo por Juan Beltrán y su círculo más estrecho".

En cuanto al vínculo que mantiene el sexto detenido con Juan Beltrán, el persecutor respondió que todos están vinculados a Beltrán: "Estamos hablando de un grupo de personas que operaban con él en su negocio principal que es el tráfico de drogas".

"Esto no fue una muerte accidental"

Respecto de cómo se obtuvo el punto exacto del cuerpo de Krishna, el fiscal Pastén explicó que "veníamos trabajando el sector desde hace un rato, pero efectivamente su declaración (del sexto detenido) y los antecedentes que nosotros le pudimos hacer presente que ya teníamos respecto a esta persona, otorgaron la declaración definitiva que nos dio el punto exacto de dónde se encontraba el cuerpo".

El persecutor no descartó que durante los próximos días se efectúen nuevas detenciones: "Tenemos que hacer una reconstrucción con todos los antecedentes que tenemos y ver la participación efectiva de cada uno de ellos (de los detenidos)" .

Asimismo, confirmó que pedirán la reformalización de cargos para Juan Beltrán.

"El estado del cuerpo da cuenta de que esto no fue una muerte accidental", explicó el fiscal y luego hizo hincapié en que "esto no es una investigación que esté acotada ni terminada".

Finalmente, el persecutor confirmó que la hermana de Krishna, Cristal Aguilera, y toda su familia cuentan con protección policial desde el pasado 10 de octubre.