 Caso Audio: Fiscalía se querellará contra exfiscal Guerra por cohecho, violación de secretos y prevaricación - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso Audio: Fiscalía se querellará contra exfiscal Guerra por cohecho, violación de secretos y prevaricación Transelec devolverá US$ 135 millones por cobros excesivos en la cuenta de luz: Cuándo y cómo lo recibirás “Ha sido retirado por incivilidades”: Metro informa expulsión del “Chavo del 8” tras graves acusaciones "Gracias a Dios estamos vivos": Trabajadores de fábrica destruida por incendio revelan detalles del siniestro Tragedia de piloto chileno y su pareja en Argentina: Fueron a comprar un auto de rally y murieron tras salir a probarlo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/10/2025 17:34

Caso Audio: Fiscalía se querellará contra exfiscal Guerra por cohecho, violación de secretos y prevaricación

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota informó este viernes que presentará una querella contra el exfiscal regional metropolitano oriente.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota anunció una querella en contra el exfiscal regional, Manuel Guerra Fuenzalida, en el marco de la investigación por el Caso Audios.

De acuerdo a la informado por el Ministerio Púlblico se le buscará imputar su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa

La acción fue acogida a tramitación por la Corte de Apelaciones de Santiago, y en caso de ser declarados admisibles los capítulos de la acusación, se podrá formalición y la solicitud de medidas cautelares para el exfiscal.

Los vínculos entre exfiscal y Luis Hermosilla en el Caso Audios

En 2024 un reportaje de CHV Noticias reveló conversaciones de WhatsApp entre el abogado Luis Hermosilla y Manuel Guerra.

En los mensajes intercambiaron información sobre causas como el Caso Penta, Caso Dominga y Caso Exalmar cuando Guerra estaba en el cargo de fiscal regional metropolitano oriente.

Incluso se dio a conocer la existencia de una larga relación de larga data entre el expersecutor y Hermosilla, esto ya que el abogado habría sido parte de la campaña para encabezar la Fiscalía Regional Oriente.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si recibes el aporte en dinero

Lo último

Lo más visto

Daniella Campos revela motivo por el cual se distanciaron Solabarrieta y Zamorano

En palabras de Daniella Campos, el exfutbolista le habría prometido al periodista que se haría cargo del futuro futbolístico de su hijo, Nicolás Solabarrieta.

24/10/2025

Última oportunidad para cobrar los $64.574 del IPS: Revisa con tu RUT si te corresponde

La última fecha de pago del Aporte Familiar Permanente fue en marzo pero existe un plazo máximo de nueve meses para cobrar el beneficio. Revisa si te corresponde y cómo solicitar el bono.

24/10/2025

El motivo por el que uno de los detenidos por muerte de Esteban Hermosilla no quiso entregar su domicilio

Tras varios allanamientos en Huechuraba y Recoleta, los funcionarios policiales lograron incautar 30 kilos de droga y más de 48 millones de pesos en efectivo. 

24/10/2025

Black Friday 2025 ya tiene fecha: ¿Cuándo es y qué marcas participan?

El evento digital dará inicio a la temporada de compras navideñas con ofertas y descuentos en distintos artículos mediante la compra por internet y se extenderá por cuatro días.

23/10/2025