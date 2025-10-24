Caso Audio: Fiscalía se querellará contra exfiscal Guerra por cohecho, violación de secretos y prevaricación - Chilevisión

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota informó este viernes que presentará una querella contra el exfiscal regional metropolitano oriente.

De acuerdo a la informado por el Ministerio Púlblico se le buscará imputar su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa.

La acción fue acogida a tramitación por la Corte de Apelaciones de Santiago, y en caso de ser declarados admisibles los capítulos de la acusación, se podrá formalición y la solicitud de medidas cautelares para el exfiscal.

Los vínculos entre exfiscal y Luis Hermosilla en el Caso Audios

En 2024 un reportaje de CHV Noticias reveló conversaciones de WhatsApp entre el abogado Luis Hermosilla y Manuel Guerra.

En los mensajes intercambiaron información sobre causas como el Caso Penta, Caso Dominga y Caso Exalmar cuando Guerra estaba en el cargo de fiscal regional metropolitano oriente.

Incluso se dio a conocer la existencia de una larga relación de larga data entre el expersecutor y Hermosilla, esto ya que el abogado habría sido parte de la campaña para encabezar la Fiscalía Regional Oriente.