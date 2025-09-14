Caso Audios: Reportan que Luis Hermosilla habría incumplido con su arresto domiciliario - Chilevisión

De acuerdo al oficio N° 2018 de la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura, personal policial acudió al domicilio de Hermosilla, pero este no atendió a los intentos de fiscalización.

El abogado Luis Hermosilla, imputado por el Caso Audios, incumplió su arresto domiciliario total a inicios de septiembre, según reportó Carabineros ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo al oficio N° 2018 de la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura, personal policial acudió el pasado 4 de septiembre al domicilio de Hermosilla, pero este no atendió a los intentos de fiscalización.

El medio Está Pasando tuvo acceso al documento, donde se detalla que “con fecha 04 de septiembre de 2025, siendo las 16:19 horas, el Cabo 1° Matías Jara Chinchón concurrió a fiscalizar el cumplimiento del arresto domiciliario total del imputado antes nombrado".

Sin embargo, el funcionario dejó la siguiente constancia: "Se toca en reiteradas ocasiones ambos timbres, citófonos, no atendiendo al personal".

La resolución, emitida el 12 de septiembre por la magistrada Carolina Araya, ya fue comunicada a la Fiscalía Metropolitana Oriente, a los querellantes, entre ellos el CDE y el SII, así como a las defensas del Caso Audio.

Cabe mencionar que el pasado 6 de junio, la Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva del abogado en Capitán Yáber, cambiando sus medidas cautelares por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Desde entonces, según registros del citado medio, Hermosilla sí había cumplido con abrir la puerta a los efectivos policiales.