Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso - Chilevisión

22/08/2025 07:58

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

A través de un comunicado, la institución señaló que el funcionario falleció "en circunstancias que se investigan".

Publicado por CHV Noticias

Durante este viernes, la Armada de Chile informó la muerte de un servidor naval en el sector del Molo de Abrigo, en el puerto de Valparaíso.

A través de un comunicado, la institución señaló que el funcionario perdió la vida "en circunstancias que se investigan".

"Todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval, iniciándose las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del accidente", añadió.

"La Armada de Chile lamenta profundamente esta dolorosa pérdida, expresando sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido, comprometiendo todo el apoyo institucional en este difícil momento", concluyó en la declaración oficial.

