Todos condenados por homicidio: Quiénes son los reos fugados este viernes desde la cárcel - Chilevisión

Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero
15/08/2025 16:17

Todos condenados por homicidio: Quiénes son los reos fugados este viernes desde la cárcel

Los tres reos fueron condenados por homicidio, de los cuales dos cumplían cadena perpetua. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, confirmó que se trata de reos de alta peligrosidad.

Publicado por Gabriela Valdés

Los tres reos que escaparon durante la madrugada de este viernes desde la cárcel de Valparaíso cuentan con condenas por homicidios y actualmente son intensamente buscados por Carabineros.

Los reclusos, quienes fueron catalogados de reos de alta peligrosidad, habrían conseguido romper la reja de una ventana de su celda y, posteriormente, contar con apoyo desde el exterior para escapar del recinto. 

En específico, los reos que lograron escapar fueron identificados como Jairo Adonis González Miranda, Juan Israel González Quezada y Claudio Alexander Fornes Vicuña.

¿Quiénes son los reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso?

  • Jairo Adonis González Miranda

Jairo González cumplía una condena de presidio perpetuo calificado por robo con homicidio, luego de ser declarado culpable del asesinato de la fotógrafa Albertina Martínez el 20 de noviembre de 2019. El crimen ocurrió cuando ingresó a su departamento, la agredió físicamente y sustrajo diversas pertenencias.

Hasta el momento de su fuga, González había cumplido apenas cinco años y medio de su sentencia.

  • Juan Israel González Quezada

Juan González Quezada fue sentenciado a presidio perpetuo calificado el 21 de abril de 2025 por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, David Florido.

El crimen ocurrió el 10 de junio de 2022, cuando Florido se encontraba en un procedimiento policial en una barbería ubicada en Pedro Aguirre Cerda. Durante el enfrentamiento entre los antisociales y Carabineros, González Quezada le disparó en la cabeza al funcionario.

Antes de escapar de la cárcel, González Quezada había cumplido apenas un poco más de tres años de su condena.

  • Claudio Alexander Fornes Vicuña

Claudio Fornes Vicuña tenía una condena de 3 años y un día de presidio, de los cuales aún le quedaba un año por cumplir.

Fornes había sido sentenciado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio. 

